Требуется нарисовать логотип для салона красоты

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок355 просмотров

Добрый день!

Название Jan Ruffo

Нужно нарисовать логотип салона красоты, в первую очередь для салона важены услуги маникюра и педикюра. Так что можно в логотипе что то такое нарисовать. А вообще это красота и забота ног.

Цветовая гамма = черный - белый - красный. Не обязательно в логотипе использовать цвета.

12 лет назад
peresign
Павел 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$56
3 дня
Очень хороший исполнитель. Рисует быстро, отвечает тоже быстро, а также входит в положенее если того требует ситуация. Спасибо вам большое
Спасибо за проект и сотрудничество! Приятно с Вами работать!

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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