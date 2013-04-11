Логотип сувенирной компании

# 1 — $ 50

Добрый день!

Нужно нарисовать логотип фирмы, которая занимается производством сувенирной и промо-продукции. Изготавливаем различные сувениры как для компаний, так и для частных лиц, например промо и подарочные футболки и бейсболки, кружки, брелки, магниты и т.д. и т.п.

По цветовой гамме особых пожеланий нет, главное чтобы смотрелось не сильно пестро )

Название TheSuvenir