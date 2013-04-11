Логотип сувенирной компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки2460 просмотров
#1$50

Добрый день!

Нужно нарисовать логотип фирмы, которая занимается производством сувенирной и промо-продукции. Изготавливаем различные сувениры как для компаний, так и для частных лиц, например промо и подарочные футболки и бейсболки, кружки, брелки, магниты и т.д. и т.п.

По цветовой гамме особых пожеланий нет, главное чтобы смотрелось не сильно пестро )

Название TheSuvenir

12 лет назад
thesuvenir
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Победитель конкурса

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#1
Неожиданная победа, очень порадовала на вечер) Спасибо за выбор! В подарок Вам визитку))))

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#1

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