Уменьшить логотипы

Нужно для сайта добавить в блок "партнеры" два логотипа, для этого нужно уменьшить 12 логотипов (есть в векторе), 1 отрисовать в векторе. И разместить что бы гармонично смотрелось. От вас только картинка, лезть на сайт, верстать и тп. не нужно