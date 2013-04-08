Логотип для магазина цветов и подарков

# 1 — $ 100 # 2 — $ 5 # 3 — $ 5

Название: "Подарок для души"

Название в логотипе присутствовать НЕ должно, НО варианты компоновки лого + название (с подбором тематического шрифта) увидеть я хочу.

Таргетирование по клиенту:

1) Пол - Ж/М - 60%/40%

2) Возраст - 40-50 лет

3) Обеспеченный, с хорошим культурным багажом

Цвета: белый-зеленый-желтый

Применение: веб, полиграфия, униформа

В логотипе обязательно должен присутствовать цветок (цветы) в явном или в абстракционном виде.

Набросок, есть в приложении (переплетение сердец). Форма логотипа - предпочтительнее круг.

Реализация этой идеи будет рассматриваться в первую очередь.

Желание сделать визитку в эту же сумму будет рассматривать как дополнительный плюс при выборе равных работ.