Логотип для магазина цветов и подарков

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен26 заявок3606 просмотров
#1$100
#2$5
#3$5

Название: "Подарок для души"

Название в логотипе присутствовать НЕ должно, НО варианты компоновки лого + название (с подбором тематического шрифта) увидеть я хочу.

Таргетирование по клиенту:

1) Пол - Ж/М - 60%/40%

2) Возраст - 40-50 лет

3) Обеспеченный, с хорошим культурным багажом

Цвета: белый-зеленый-желтый

Применение: веб, полиграфия, униформа

В логотипе обязательно должен присутствовать цветок (цветы) в явном или в абстракционном виде.

Набросок, есть в приложении (переплетение сердец). Форма логотипа - предпочтительнее круг.

Реализация этой идеи будет рассматриваться в первую очередь.

Желание сделать визитку в эту же сумму будет рассматривать как дополнительный плюс при выборе равных работ.

12 лет назад
gudi
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Победители конкурса

1ena
Лена 
32 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#2
amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
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год назад
12 лет назад
#1
artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
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3 месяца назад
12 лет назад
#3

Заявки фрилансеров

1ena
Лена 
32 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#2
amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
#1
artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
#3

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