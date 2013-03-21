Молодой и оптимистичный дизайнер, терпеливо и с интересом отношусь к своей работе.
Опыт работы - 2 года
Разрабатываю:
-логотипы
-фирменный стиль
-полиграфический дизайн
Предоставляю несколько вариантов с доработкой выбранного.
Победы в конкурсах:
http://www.weblancer.net/contests/608705.html
http://www.weblancer.net/contests/602192.html
https://www.weblancer.net/contests/512022.html - 2 место
https://www.weblancer.net/contests/497379.html - 2 место
https://www.weblancer.net/contests/479828.html
http://www.weblancer.net/contests/483066.html
e-mail: [email protected]
Портфолио
- Megasad.net397 просмотров
- Tatiana Franz421 просмотр
- SpicySabi447 просмотров
- Без названия310 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Хорошее лого получилось. Шрифты оригинальные. Всё понравилось.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все доходчиво объяснил и быстро оплатил!
$10
10 баллов
11 лет назад
Все отлично! Спасибо большое!
Ответный отзыв
Спасибо, все хорошо!
$15
10 баллов
12 лет назад
Задание было выполнено оперативно. Качественная реализация ТЗ. Навыки дизайна на высоком уровне. Доволен!
Ответный отзыв
Хороший человек, приятный в общении, знает чего он хочет!
$90
10 баллов
12 лет назад
Спасибо. Все хорошо.
Ответный отзыв
Хорошо составленное ТЗ, своевременная оплата, адекватный в общении.
$50
10 баллов
12 лет назад
Лена первой представила на конкурс три варианта логотипа. И один из них оказался наиболее качественным и подходящим, нежели предложенные работы ее коллег. Спасибо ей за это!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Иваном. Доходчиво объясняет свои пожелания, оплата в срок!