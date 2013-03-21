1ena

Лена 1ena

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Молодой и оптимистичный дизайнер, терпеливо и с интересом отношусь к своей работе.

Опыт работы - 2 года

Разрабатываю:

-логотипы

-фирменный стиль

-полиграфический дизайн

Предоставляю несколько вариантов с доработкой выбранного.

Победы в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/608705.html

http://www.weblancer.net/contests/602192.html

https://www.weblancer.net/contests/512022.html - 2 место

https://www.weblancer.net/contests/497379.html - 2 место

https://www.weblancer.net/contests/479828.html

http://www.weblancer.net/contests/483066.html

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

azat_latypov
Азат 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработать логотип видеостудии
Хорошее лого получилось. Шрифты оригинальные. Всё понравилось.
Отличный заказчик, все доходчиво объяснил и быстро оплатил!
Ответный отзыв
Redbreast
Алина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Логотип для коллегии адвокатов
Все отлично! Спасибо большое!
Спасибо, все хорошо!
Ответный отзыв
reko52
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Логотип на сайт/визитку
Задание было выполнено оперативно. Качественная реализация ТЗ. Навыки дизайна на высоком уровне. Доволен!
Хороший человек, приятный в общении, знает чего он хочет!
Ответный отзыв
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Логотип для интернет магазина.
Спасибо. Все хорошо.
Хорошо составленное ТЗ, своевременная оплата, адекватный в общении.
Ответный отзыв
ifad6
Иван 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Эскиз логотипа интернет-магазина парфюмерии
Лена первой представила на конкурс три варианта логотипа. И один из них оказался наиболее качественным и подходящим, нежели предложенные работы ее коллег. Спасибо ей за это!
Очень понравилось работать с Иваном. Доходчиво объясняет свои пожелания, оплата в срок!
Ответный отзыв