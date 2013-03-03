ifad6

Иван ifad6

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Редактура текста на медицинскую тематику

    Требуется обработать текст согласно инструкции. Результат отдать в Google Документе. Обязательно внимательно прочитайте инструкцию. Имеет смысл подавать заявку, если вы готовы делать всё, что там написано. Из подавших ...

    Редактирование и Корректура5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обработка / отрисовка картинок в векторе

    $50

    На постоянное сотрудничество требуется дизайнер/художник, способный отрисовывать или обрабатывать готовые изображения в векторе, подобные примерам. Тематика игровая. Примеры прикрепил к конкурсу. По итогам конкурса от вас требуется готовый макет (макеты). Прошу ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нейминг для игрового портала + домен

    $75

    Необходимо придумать название для сайта, посвященного компьютерным и видеоиграм, игровым приставкам, виртуальной реальности. Название не должно отражать только игры или только виртуальную реальность, оно должно быть общим. Можно примешать что-либо связанное с андеграундом, с сообществом. ...

    Нейминг и Слоганы19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина автоэлектроники

    $50

    Необходимо разработать логотип для интернет-магазина автомобильной электроники. С ассортиментом и текущим логотипом можно ознакомиться на сайте www.7centov.ru Жестких ограничений по цветам и формам нет, при этом логотип не должен быть пестрым. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Эскиз логотипа интернет-магазина парфюмерии

    $50

    Необходимо разработать логотип для интернет-магазина парфюмерии «Духи сезона». Ораничений по цветам и формам нет. Логотип может быть выполнен как в виде рисунка с названием магазина, так и в виде ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

1ena
Лена 
32 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Эскиз логотипа интернет-магазина парфюмерии
Очень понравилось работать с Иваном. Доходчиво объясняет свои пожелания, оплата в срок!
Лена первой представила на конкурс три варианта логотипа. И один из них оказался наиболее качественным и подходящим, нежели предложенные работы ее коллег. Спасибо ей за это!
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Ivan_Strelec
Иван 
64 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип для интернет-магазина автоэлектроники
Интересный конкурс и четко поставленное ТЗ. Оплата своевременно. Приятно общаться с заказчикомю Рекомендую.
Иван представил логотип для проводимого нами конкурса и стал его победителем. Четко попал в необходимый нам образ, соблюдая условия ТЗ. Спасибо!
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