Требуется обработать текст согласно инструкции. Результат отдать в Google Документе. Обязательно внимательно прочитайте инструкцию. Имеет смысл подавать заявку, если вы готовы делать всё, что там написано. Из подавших ...
- Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
На постоянное сотрудничество требуется дизайнер/художник, способный отрисовывать или обрабатывать готовые изображения в векторе, подобные примерам. Тематика игровая. Примеры прикрепил к конкурсу. По итогам конкурса от вас требуется готовый макет (макеты). Прошу ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $75
Необходимо придумать название для сайта, посвященного компьютерным и видеоиграм, игровым приставкам, виртуальной реальности. Название не должно отражать только игры или только виртуальную реальность, оно должно быть общим. Можно примешать что-либо связанное с андеграундом, с сообществом. ...Нейминг и Слоганы19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для интернет-магазина автомобильной электроники. С ассортиментом и текущим логотипом можно ознакомиться на сайте www.7centov.ru Жестких ограничений по цветам и формам нет, при этом логотип не должен быть пестрым. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для интернет-магазина парфюмерии «Духи сезона». Ораничений по цветам и формам нет. Логотип может быть выполнен как в виде рисунка с названием магазина, так и в виде ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад