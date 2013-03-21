Логотип для интернет магазина.

$90
Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок2560 просмотров
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#1$90

Нужен логотип для интернет магазина.

Интернет магазин занимается продажей спец. инструмента.

Бензопилы, бензоинструмент, снегоуборщики, рубанки, дисковые пилы и т.д.

Интернет магазин будет называться:

"ПрофИнстурмент"

домен - profinstryment.ru

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В логотипе - название фирмы, адрес сайта фирмы. + тематический значок.

11 лет назад
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
1ena
Лена 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
#1
Спасибо. Все хорошо.
Хорошо составленное ТЗ, своевременная оплата, адекватный в общении.
Заявки фрилансеров
1ena
Лена 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
#1
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