Логотип для тюнинг ателье

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок266 просмотров

Необхоидимо сделать логотип для тюнинг ателье. Название сообщу в личку.

12 лет назад
stuk777
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$50
3 дня
Все на высоте.
Приятно работать с Антоном!

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется логотип

    Кто сделает логотип НЕДОРОГО !!! ? ООО "МеталлИнтерТорг" ничего сложного не надо. подобрать шрифт и какую-нить эмблему вставить. ну или ваша идея.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип

    $101

    Уважаемые Фрилансеры, приглашаем Вас на участие в конкурсе. Наша компания решила сделать ребрендинг и начинаем с логотипа. Название компании: ЗАО "Северо-Западная Деревообрабатывающая Компания" Основная сфера деятельности: Строительство домов и бань из профилированного ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн логотипа

    $50

    Нужно создать большой и маленький логотип Один широкий более подробный а другой квадратный о самом главном. Сайт работает на WP Логотип "Срочная доставка" 30 мин. по центральным ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать новый фирменный стиль ИМ

    Необходимо разработать новый фирменный стиль интернет-магазина Косметика-Онлайн. Текущий стиль был написан "на коленке" в самом начале деятельности магазина и сейчас не удовлетворяет желаемому уровню. Его вы можете увидеть на: http://cos-online.ru/ ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разрабока логотипа для конкурса короткометражек

    $45

    Необходимо разработать логотип для фестиваля-конкурса короткометражного кино «ART TO SEE». Задача проекта: привлечение к кинопроизводству молодых людей. Мотивация к съемкам короткометражных фильмов за счет конкуренции между участниками фестиваля-конкурса. Победитель ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка логотипа

    $250

    Необходимо создать логотип для сайта. Концепция сайта: Сайт будет из себя представлять каталог ресторанов с отзывами и критикой. Доменное имя: critics.lv Пример логотипа: ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка логотипа

    Требуется логотип для сайта компании занимающейся метало прокатом, логотип также будет использоваться и на печатной продукции. К проекту приложен заполненный бриф. Пишите цены и сроки.

    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад