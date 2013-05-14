Кто сделает логотип НЕДОРОГО !!! ? ООО "МеталлИнтерТорг" ничего сложного не надо. подобрать шрифт и какую-нить эмблему вставить. ну или ваша идея.
Логотип для тюнинг ателье
Необхоидимо сделать логотип для тюнинг ателье. Название сообщу в личку.
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