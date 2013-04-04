Требуется логотип для сайта компании занимающейся метало прокатом, логотип также будет использоваться и на печатной продукции. К проекту приложен заполненный бриф. Пишите цены и сроки.
Разрабока логотипа для конкурса короткометражек
Необходимо разработать логотип для фестиваля-конкурса короткометражного кино «ART TO SEE».
Задача проекта: привлечение к кинопроизводству молодых людей. Мотивация к съемкам короткометражных фильмов за счет конкуренции между участниками фестиваля-конкурса.
Победитель получает деньги (евро). Сумма выигрыша зависит от хронометража (длительности) его работы по формуле 1 sec = 1 euro.
Предпочтительны яркие краски.
Остальное за вашим воображением!
Заявки фрилансеров
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