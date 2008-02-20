daemoon

Дмитрий daemoon

 
35 летБеларусь/Минск
19 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

1. Работа в Photoshop

- обработка фото

- плакаты, обложки и т.п.

- дизайн и редизайн сайтов, различной продукции

3. Обработка фото, коллажи

4. Съемка и создание рекламных роликов

Редизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
mar00n
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Дизайн для сайта (Юкоз)
Сотрудничаю с Дмитрием уже во второй раз. И знаете, общаясь с человеком и смотря как быстро он справляется с поставленной задачей - удивляешься. Выполнил работу быстро, качественно и главное цена вполне себе адекватная! Выслушает все ваши пожелания и сделает так как вы хотели, более того - лучше. Мои скромные пожелания связанные с дизайном Дмитрий воплотил сразу же, и первый "эскиз", который он мне показал был именно тем, что хочется увидеть у себя на сайте. Красиво, ярко, интересно. Пусть конкуренты завидуют! Человек который знает толк в своей работе, поэтому обращаясь к нему за помощью - не ошибетесь, да и не раз скажите "спасибо"!
норм
Ответный отзыв
macsim
Оксана 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад
13 отзывов
$10
10 баллов
16 лет назад
Нарисовать картинку
Сделал быстро и всё как нужно. Здорово!
Все ок
Ответный отзыв
mar00n
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Созданиe "шапки" сайта
Сделал работу очень быстро на мое удивление. Качество поразило! С первого раза и точно в цель. Также приятно порадовала хорошая цена! Человек - профессионал, делая у него заказ вы будете приятно удивлены "сплаву" цен, качества и сроков.
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга