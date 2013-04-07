Создание логотипа

$85
  1. Биржа фриланса
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Закрыт29 заявок1845 просмотров
#1$85

Требуется создать новый логотип для компании.

Компания ООО "Ф-кор" занимается оптовой торговлей кабельной продукции, щебня и песка. Монтаж и обслуживание видеонаблюдения.

Желаемые цвета: синий, красный, оранжевый, белый. (не обязательно использовать все цвета)

Старый логотип: logo f-cor.jpg

Хотелось бы его полностью сменить

12 лет назад
Degget159
Алексей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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