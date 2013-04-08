Задачи по дизайну

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт10 заявок342 просмотра

- Сделать логотип 1

тут вот сайт - http://perfectfashion.ru/, шаблон решили этот оставить а логотип попросили

хороший. Сайт для стилиста-шоппера, который одевает как модных девочек, так и бизнесменов

Найдите хорошее решение в реализации Лого, можно изобразить тянущуюся кошечку :) 1000 рублей

- Сделать логотип 2

Для сайта - http://leningradocenka.ru/. Сайт для оценщика (оценщик ущерба ДТП, бизнеса, недвижимости)

В лого надо употребить название домена + разводные мосты Питера

(http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/67/327/67327176_fotosmall.png) 500 рублей

- Сделать дизайн для интернет магазина сумок

В письме - архив, заказик сам решил посодействовать. Откройте его пожаулйста, и пришлите мне в PSD я сам посмотрю

и нам надо будет принять решение что дальше с ним делать. Лого думаю их оставим, а остальное - переделаем.

По ходу движения - соориентируемся. 3000 рублей

порядок: Логотип 2 , Дизайн Интенет Магазина, Логотип 1

icq: 645561481

вы показываете - я плачу - высылаете исходник

общий бюджет: 4500 рублей

12 лет назад
Kuro
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Логотип для магазина цветов и подарков

    $110

    Название: "Подарок для души" Название в логотипе присутствовать НЕ должно, НО варианты компоновки лого + название (с подбором тематического шрифта) увидеть я хочу. Таргетирование по клиенту: 1) Пол ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для клана

    $50

    Нужен логотип для клана в игре World of tanks 1. Нужны несколько размеров: 24x24, 32x32, 64x64 2. Должно быть обязательно присутствовать единица на логотипе, название клана One-Team. Единица ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание логотипа

    $85

    Требуется создать новый логотип для компании. Компания ООО "Ф-кор" занимается оптовой торговлей кабельной продукции, щебня и песка. Монтаж и обслуживание видеонаблюдения. Желаемые цвета: синий, красный, оранжевый, белый. (не обязательно использовать все цвета) ...

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется логотип

    Кто сделает логотип НЕДОРОГО !!! ? ООО "МеталлИнтерТорг" ничего сложного не надо. подобрать шрифт и какую-нить эмблему вставить. ну или ваша идея.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип

    $101

    Уважаемые Фрилансеры, приглашаем Вас на участие в конкурсе. Наша компания решила сделать ребрендинг и начинаем с логотипа. Название компании: ЗАО "Северо-Западная Деревообрабатывающая Компания" Основная сфера деятельности: Строительство домов и бань из профилированного ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн логотипа

    $50

    Нужно создать большой и маленький логотип Один широкий более подробный а другой квадратный о самом главном. Сайт работает на WP Логотип "Срочная доставка" 30 мин. по центральным ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад