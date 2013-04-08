Задачи по дизайну

- Сделать логотип 1

тут вот сайт - http://perfectfashion.ru/, шаблон решили этот оставить а логотип попросили

хороший. Сайт для стилиста-шоппера, который одевает как модных девочек, так и бизнесменов

Найдите хорошее решение в реализации Лого, можно изобразить тянущуюся кошечку :) 1000 рублей

- Сделать логотип 2

Для сайта - http://leningradocenka.ru/. Сайт для оценщика (оценщик ущерба ДТП, бизнеса, недвижимости)

В лого надо употребить название домена + разводные мосты Питера

(http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/67/327/67327176_fotosmall.png) 500 рублей

- Сделать дизайн для интернет магазина сумок

В письме - архив, заказик сам решил посодействовать. Откройте его пожаулйста, и пришлите мне в PSD я сам посмотрю

и нам надо будет принять решение что дальше с ним делать. Лого думаю их оставим, а остальное - переделаем.

По ходу движения - соориентируемся. 3000 рублей

порядок: Логотип 2 , Дизайн Интенет Магазина, Логотип 1

icq: 645561481

вы показываете - я плачу - высылаете исходник

общий бюджет: 4500 рублей