Название: "Подарок для души" Название в логотипе присутствовать НЕ должно, НО варианты компоновки лого + название (с подбором тематического шрифта) увидеть я хочу. Таргетирование по клиенту: 1) Пол ...
Задачи по дизайну
- Сделать логотип 1
тут вот сайт - http://perfectfashion.ru/, шаблон решили этот оставить а логотип попросили
хороший. Сайт для стилиста-шоппера, который одевает как модных девочек, так и бизнесменов
Найдите хорошее решение в реализации Лого, можно изобразить тянущуюся кошечку :) 1000 рублей
- Сделать логотип 2
Для сайта - http://leningradocenka.ru/. Сайт для оценщика (оценщик ущерба ДТП, бизнеса, недвижимости)
В лого надо употребить название домена + разводные мосты Питера
(http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/67/327/67327176_fotosmall.png) 500 рублей
- Сделать дизайн для интернет магазина сумок
В письме - архив, заказик сам решил посодействовать. Откройте его пожаулйста, и пришлите мне в PSD я сам посмотрю
и нам надо будет принять решение что дальше с ним делать. Лого думаю их оставим, а остальное - переделаем.
По ходу движения - соориентируемся. 3000 рублей
порядок: Логотип 2 , Дизайн Интенет Магазина, Логотип 1
icq: 645561481
вы показываете - я плачу - высылаете исходник
общий бюджет: 4500 рублей
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