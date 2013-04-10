- Сделать логотип 1 тут вот сайт - http://perfectfashion.ru/, шаблон решили этот оставить а логотип попросили хороший. Сайт для стилиста-шоппера, который одевает как модных девочек, так и бизнесменов Найдите хорошее решение ...
Логотип
Требуется создать логотип в векторном формате.
Логотип должен соответствовать дизайну сайта (сайт в приложении, место - слово enigma)
Логотип - кусочек от пазла
На черном фоне для сайта и на белом фоне для всего остального
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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