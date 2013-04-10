Логотип

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Завершен5 заявок191 просмотр

Требуется создать логотип в векторном формате.

Логотип должен соответствовать дизайну сайта (сайт в приложении, место - слово enigma)

Логотип - кусочек от пазла

На черном фоне для сайта и на белом фоне для всего остального

12 лет назад
zadira004
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

annaifea
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$35
2 дня
Великолепный исполнитель! 10 баллов! Рекомендую к работе!
Отличный работодатель.

Заявки фрилансеров

annaifea
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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