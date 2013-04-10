Разработка логотипов и фирменного стиля.

Здравствуй Посетитель.

Рада приветствовать Вас на своей страничке!

Меня зовут Анна.

Если Вам нужен интересный, запоминающийся логотип, я с радостью разработаю его дизайн.

Являюсь совладелицей дизайн студии "АЙФЕЯ".

Работаем в паре с очень хорошим дизайнером и командой профессионалов в студии. В портфолио собраны (пока не все,т.к. их очень много) наши работы.

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СХЕМА РАБОТЫ:

1. Ознакомление с проектом. Заполнение брифа.

2. Соглашение цены и сроков (переписка ведется в рамках сервиса).

3. Публикация Приватного проекта или выбор исполнителем в тендере.

4. Если проект большой по объему, то беру предоплату 50%.

5. В оговоренный срок я высылаю лого , выполненный по всем требованиям ТЗ, на утверждение.

Если ни один вариант не удовлетворил Заказчика и есть желание продолжать работать, он вносит 30-50% от стоимости заказа и продолжаем работать.

6. Корректировка выбранного лого, утверждение. Буду признательна, если это займет у Вас не более 2-3 рабочих дней.

7. Доплата, оставшихся 50% от стоимости заказа.

8. После выплаты всей оговоренной суммы высылаю вам исходники в указанных Вами форматах.

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С уважением,Анна.