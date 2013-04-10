Здравствуй Посетитель.
Рада приветствовать Вас на своей страничке!
Меня зовут Анна.
Если Вам нужен интересный, запоминающийся логотип, я с радостью разработаю его дизайн.
Являюсь совладелицей дизайн студии "АЙФЕЯ".
Работаем в паре с очень хорошим дизайнером и командой профессионалов в студии. В портфолио собраны (пока не все,т.к. их очень много) наши работы.
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СХЕМА РАБОТЫ:
1. Ознакомление с проектом. Заполнение брифа.
2. Соглашение цены и сроков (переписка ведется в рамках сервиса).
3. Публикация Приватного проекта или выбор исполнителем в тендере.
4. Если проект большой по объему, то беру предоплату 50%.
5. В оговоренный срок я высылаю лого , выполненный по всем требованиям ТЗ, на утверждение.
Если ни один вариант не удовлетворил Заказчика и есть желание продолжать работать, он вносит 30-50% от стоимости заказа и продолжаем работать.
6. Корректировка выбранного лого, утверждение. Буду признательна, если это займет у Вас не более 2-3 рабочих дней.
7. Доплата, оставшихся 50% от стоимости заказа.
8. После выплаты всей оговоренной суммы высылаю вам исходники в указанных Вами форматах.
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С уважением,Анна.
Портфолио
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