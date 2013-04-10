annaifea

Анна annaifea

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Разработка логотипов и фирменного стиля.

Здравствуй Посетитель.

Рада приветствовать Вас на своей страничке!

Меня зовут Анна.

Если Вам нужен интересный, запоминающийся логотип, я с радостью разработаю его дизайн.

Являюсь совладелицей дизайн студии "АЙФЕЯ".

Работаем в паре с очень хорошим дизайнером и командой профессионалов в студии. В портфолио собраны (пока не все,т.к. их очень много) наши работы.

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СХЕМА РАБОТЫ:

1. Ознакомление с проектом. Заполнение брифа.

2. Соглашение цены и сроков (переписка ведется в рамках сервиса).

3. Публикация Приватного проекта или выбор исполнителем в тендере.

4. Если проект большой по объему, то беру предоплату 50%.

5. В оговоренный срок я высылаю лого , выполненный по всем требованиям ТЗ, на утверждение.

Если ни один вариант не удовлетворил Заказчика и есть желание продолжать работать, он вносит 30-50% от стоимости заказа и продолжаем работать.

6. Корректировка выбранного лого, утверждение. Буду признательна, если это займет у Вас не более 2-3 рабочих дней.

7. Доплата, оставшихся 50% от стоимости заказа.

8. После выплаты всей оговоренной суммы высылаю вам исходники в указанных Вами форматах.

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С уважением,Анна.

Портфолио

Отзывы заказчиков

sergey821224
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
6 баллов
11 лет назад
Макет визиток, макет рекламы банера, макет рекламы
хорошо работала
Все было отлично. Трудностей в работе не нашла.
Ответный отзыв
ilyinstanislav
Станислав 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Сделать логотип для сайта
Огромное спасибо Анечке. Очень терпеливая и вежливая. Однозначно советую к сотрудничеству и сам обязательно обращусь еще.
Отличный работодатель.
Ответный отзыв
Kviler
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
$30
10 баллов
12 лет назад
Разработка логотипа
Рекомендую.
Отличный работодатель.
Ответный отзыв
zadira004
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Логотип
Великолепный исполнитель! 10 баллов! Рекомендую к работе!
Отличный работодатель.
Ответный отзыв
bezgvozdey
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$140
10 баллов
12 лет назад
14 логотипов для интернет-магазинов
Отличный результат. Работа выполнена значительно раньше намеченного срока. Продолжу сотрудничество.
Отличный работодатель.
Ответный отзыв
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