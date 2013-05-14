Нужен логотип для клана в игре World of tanks 1. Нужны несколько размеров: 24x24, 32x32, 64x64 2. Должно быть обязательно присутствовать единица на логотипе, название клана One-Team. Единица ...
Дизайн логотипа
1. Какое слово или словосочетание будет являться логотипом?
Asia-Consultant
2. Должен ли логотип быть двух-, трехъязычным?
только англ.
3. Есть ли у компании слоган или статусная строка, которые необходимо добавлять к логотипу, если есть, укажите его:
нет
4. В каком формате Вы хотите получить исходные материалы:
векторный + обычный .png
5. Продукт, история, сфера деятельности ( виды, ассортимент, отличительные характеристики):
Поиск поставщиков в Китае, сопровождение сделок, анализ рынка, проверка кредитной истории компании поставщика, контроль качества товаров, транспортная логистика, грузоперевозки, экспедиция, страхование грузов, охранное сопровождение
6. Существующее или предполагаемое позиционирование:
Опыт, компетентность, надежность, лояльность, партнерство, стремление к высоким результатам, стремление к победе
7. Каналы распространения и география продаж:
Интернет маркетинг, прямые продажи, Россия
8. Основные отличия от конкурентов и эмоционально психологические выгоды:
Оперативность, мобильность, стрессоустойчивость, комфорт, удовольствие
9. Портрет целевой аудитории:
менеджеры среднего звена, муж./женщины 25 лет +
10. Содержание характера логотипа и фирменного знака (Функциональное, психологическое, социальное, духовное наполнение, которое должен содержать брэнд.)
Логотип (графический символ) должен отражать идеологию, кредо фирмы, позиционирование на рынке, характерные особенности ведения бизнеса (мощность, надежность, устойчивость, стабильность, жизнеспособность, элегантность, элитарность), иные черты:
победа, движение, яркий, элементы графики простые и легко запоминающиеся, без загадочных шрифтов, название компании должно легко и не двусмысленно читаться. Пример:
11. Ассоциативные характеристики наиболее подходящие к будущему знак:
Легкость, открытость, комфорт, победа, компетентность, порядочность
12. Что хотелось бы использовать и чего избегать. Графические образы, которые желательно или обязательно использовать. Если есть нежелательные элементы, то так же укажите их:
грузовики, дороги, колеса, коробки, контейнеры, волны моря, корабли, поезда - этого надо избегать
13. Логотип и фирменный стиль создаются впервые или существовали ранее и в настоящий момент пересоздаются?
впервые
14. Какие элементы фирменного стиля необходимо разработать?
- логотип и фирменный знак
- значки для элементов навигации (10 штук)
15. Сайт: http://asia-consultant.com/
16. Размер логотипа: высота 110 пикселей, ширина 480 пикселей
17. Фон логотипа: прозрачный, вокруг графических элементов (рисунка) можно сделать фон другого цвета, но к краю он должен становиться прозрачным, что бы его можно было накладывать на белый фон, или любой другой фон.
18. Цвета логотипа: любые, нужно, что бы выглядело ярко и гармонично, но не более 2-3 цвета.
19. Значки для элементов навигации как на главной, те, что сейчас стоят на сайте приведены лишь для примера, что бы было видно где будут находиться, брать их за образец не нужно.
Они должны отражать суть текста, который написан под ними, здесь можно использовать изображения поездов, кораблей и т.п.
Размер картинок: 100*100 пикселей.
Фон: обязательно прозрачный.
Количество: 10 штук.
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20. Бюджет: 2200 рублей.
Выбранный исполнитель
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