acsale

Антон acsale

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Домен для сайта .

    $20

    Сайт интернет- магазин, ассортимент товаров от электроники до текстиля. Домен должен быть свободен в зоне .com и желательно .ru, но .ru не обязательно. Домен должен легко запоминаться. Энергичное, молодежное, можно что нибудь ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип интернет-магазина электроники

    $70

    Сайт — http://asia-phone.ru/ Технические параметры: 1. Размер 1665х500 пикселей. 2. Фон обязательно прозрачный. 3. Формат изображений .PNG + .CDR Избегать: изображение корзины, стрелки, простые линии, круги и прочие абстрактные фигуры ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн логотипа

    $70

    1. Какое слово или словосочетание будет являться логотипом? Asia-Consultant 2. Должен ли логотип быть двух-, трехъязычным? только англ. 3. Есть ли у компании слоган или статусная строка, которые необходимо добавлять к логотипу, если есть, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • PrestaShop - оформление заказа в модальном окне

    Версии сайтов магазинов: PrestaShop™ 1.4.5.1 PrestaShop™ 1.4.9.0 PrestaShop™ 1.5.3.1 На всех требуется сделать оформление и подтверждение заказа в модальном окне. Модальное окно должно закрываться только при нажатии на кнопку "закрыть", ...

    PrestaShop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Логотип интернет-магазина электроники
Спасибо за интересный конкурс!
Отличная работа! Интересный дизайн в тематическом стиле, спасибо за участие, которое вы приняли в конкурсе!
Ответный отзыв
promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Домен для сайта .
Позитивное общение, понимание того, что необходимо, четкая постановка задачи. Самые положительные рекомендации для сотрудничества и отдельная благодарность за ожидание.
Предложено большое количество вариантов названий +краткое обоснование для каждого +легенда, возможные слоганы. Отличная позитивная работа.
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Логотип интернет-магазина электроники
Спасибо за конкурс.
Спасибо за великолепную работу с большим количеством вариантов
Ответный отзыв