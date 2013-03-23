Сайт интернет- магазин, ассортимент товаров от электроники до текстиля. Домен должен быть свободен в зоне .com и желательно .ru, но .ru не обязательно. Домен должен легко запоминаться. Энергичное, молодежное, можно что нибудь ...
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- $20Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $70
Сайт — http://asia-phone.ru/ Технические параметры: 1. Размер 1665х500 пикселей. 2. Фон обязательно прозрачный. 3. Формат изображений .PNG + .CDR Избегать: изображение корзины, стрелки, простые линии, круги и прочие абстрактные фигуры ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $70
1. Какое слово или словосочетание будет являться логотипом? Asia-Consultant 2. Должен ли логотип быть двух-, трехъязычным? только англ. 3. Есть ли у компании слоган или статусная строка, которые необходимо добавлять к логотипу, если есть, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Версии сайтов магазинов: PrestaShop™ 1.4.5.1 PrestaShop™ 1.4.9.0 PrestaShop™ 1.5.3.1 На всех требуется сделать оформление и подтверждение заказа в модальном окне. Модальное окно должно закрываться только при нажатии на кнопку "закрыть", ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за интересный конкурс!
Ответный отзыв
Отличная работа! Интересный дизайн в тематическом стиле, спасибо за участие, которое вы приняли в конкурсе!
$20
10 баллов
12 лет назад
Позитивное общение, понимание того, что необходимо, четкая постановка задачи. Самые положительные рекомендации для сотрудничества и отдельная благодарность за ожидание.
Ответный отзыв
Предложено большое количество вариантов названий +краткое обоснование для каждого +легенда, возможные слоганы. Отличная позитивная работа.
$10
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за конкурс.
Ответный отзыв
Спасибо за великолепную работу с большим количеством вариантов