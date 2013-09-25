Домен для сайта .

$20
Нейминг и СлоганыЗавершен4 заявки211 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт интернет- магазин, ассортимент товаров от электроники до текстиля.

Домен должен быть свободен в зоне .com и желательно .ru, но .ru не обязательно.

Домен должен легко запоминаться.

Энергичное, молодежное, можно что нибудь из западного слэнга или экстремального спорта, так что бы можно было в тему придумать слоган, рекламные компании, стиль.

10 лет назад
acsale
Антон 
33 годаКитай
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
promoanna
Анна 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$20
5 дней
Предложено большое количество вариантов названий +краткое обоснование для каждого +легенда, возможные слоганы. Отличная позитивная работа.
Позитивное общение, понимание того, что необходимо, четкая постановка задачи. Самые положительные рекомендации для сотрудничества и отдельная благодарность за ожидание.
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