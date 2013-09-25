Домен для сайта .

Для столярной мастерской, которая специализируется на изготовлении лестниц необходимо название.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт интернет- магазин, ассортимент товаров от электроники до текстиля.
Домен должен быть свободен в зоне .com и желательно .ru, но .ru не обязательно.
Домен должен легко запоминаться.
Энергичное, молодежное, можно что нибудь из западного слэнга или экстремального спорта, так что бы можно было в тему придумать слоган, рекламные компании, стиль.
- Похожие заказы
- $10Нейминг и Слоганы21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Ищем подходящее название для сервиса размещения рекламы на автомобилях. Деятельность: размещение рекламы на частных и корпоративных авто, обклейка пленочной рекламой, брендмобили, окраска автомобиля в корпоративный стиль. Пожелания: естественно, чем короче, тем лучше, запоминающееся, звонкое, ассоциативное. Но, ...Завершен10 лет назад
- $60
Здравствуйте ТЗ во вложенииНейминг и Слоганы2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $60
Здравствуйте Описание во вложенииНейминг и Слоганы2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $30
Нужен текст о компании (миссия). Нужен текст сочетающий в себе элементы восточной сказки (например Шахерезада), в то же время с заботой о женщинах, немного «сладкий». Располагающий к себе 3/4 листа. http://www.abs-style.com/ Жду предложенийЗавершен10 лет назад
- $70
Придумать название компании торгующей пиломатериалом, лесом, сибирской лиственницей. Регион Москва. Название должно быть легко запоминающимся, понятным, легко воспринимаемым на слух (при передачи названия по телефону).Не длинным. Легкая транслитерация в латиницу - без двойственности в написании (Например приставка ...Нейминг и Слоганы3 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $50
Открыл WEB-студию. С фантазией туговато, решил назвать своим именем и фамилией: "Студия Тимура Мухаметзянова". Сейчас понимаю, что фамилия неблагозвучная, ее нужно заменить. Было бы неплохо, если в псевдониме будет часть слова (или полное слово), связанное ...Завершен10 лет назад
- $70
Нужно придумать название для крупной фото/видео студии. Основная специализация — свадьбы (фото, видео), съемки за границей и даже кино. Офисы в нескольких странах. Примерные названия: fusionstudio.ru, litestudio.ru, studiolife.ru и т.д. Что может быть включено: Studio, Story, Photo, Video Однако, ...Нейминг и Слоганы30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
ТЗ во вложении свободное имя в зоне com и ruЗавершен10 лет назад