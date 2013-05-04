Дизайн логотипа + визитка и буклет

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок275 просмотров

Доброго времени суток фрилансеры! Необходимо вначале сделать логотип, потом визитку и рекламный буклет. В дальнейшем при получившемся сотрудничестве еще нужен будет дизайн сайта. Оплата будет осуществляться поэтапно. Тоесть сделали лого, оплатил и тд. Понимаю что за копейки хорошего не сделают но и космические суммы прошу не предлогать. Если все будет хорошо возможно и длительное сотрудничество. Тема Чип-тюнинг автомобилей и диагностика. Подробности исполнителю. С вас цена, примерные сроки и портфолио

12 лет назад
xweys
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Креативный и приятный в общении. Было приятно работать. Планируется дальнейшее сотрудничество.
Роман очень порядочный и ответственный заказчик. Побольше бы проектов с такими людьми как он. Мои рекомендации к сотрудничеству.

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shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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