Дизайн логотипа + визитка и буклет

Доброго времени суток фрилансеры! Необходимо вначале сделать логотип, потом визитку и рекламный буклет. В дальнейшем при получившемся сотрудничестве еще нужен будет дизайн сайта. Оплата будет осуществляться поэтапно. Тоесть сделали лого, оплатил и тд. Понимаю что за копейки хорошего не сделают но и космические суммы прошу не предлогать. Если все будет хорошо возможно и длительное сотрудничество. Тема Чип-тюнинг автомобилей и диагностика. Подробности исполнителю. С вас цена, примерные сроки и портфолио