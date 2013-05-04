Требуется сделать или достать 21 иконку для категорий строительных товаров! без особых заморочек! а также сделать простенький минимал лого. подробности в лс
Дизайн логотипа + визитка и буклет
Доброго времени суток фрилансеры! Необходимо вначале сделать логотип, потом визитку и рекламный буклет. В дальнейшем при получившемся сотрудничестве еще нужен будет дизайн сайта. Оплата будет осуществляться поэтапно. Тоесть сделали лого, оплатил и тд. Понимаю что за копейки хорошего не сделают но и космические суммы прошу не предлогать. Если все будет хорошо возможно и длительное сотрудничество. Тема Чип-тюнинг автомобилей и диагностика. Подробности исполнителю. С вас цена, примерные сроки и портфолио
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