Логотип спортивного центра

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт27 заявок254 просмотра

Логотип спортивного центра «На батуте»

Краткая информация о спортивном центре:

Миссия: мы учим людей управлять своим телом ... в любых ситуациях: на земле, на воде, в воздухе, на снежном склоне, на трамплине...

Специализация: прыжки на батуте, акробатика, прыжковая и акробатическая подготовка для экстремальных видов спорта (сноубординг, горные лыжи, вейкбординг, роллерспорт и т.п.)

Целевая аудитория: мы тренируем людей любого возраста, любого пола, любого уровня подготовки и физической формы, от абсолютных новичков, до профессиональных спортсменов. Основные сегменты целевой аудитории:

- люди активные, энергичные, новаторы, которые рассматривают занятия на батуте в качестве альтернативы фитнесу, не только за счет того, что тренировки на батуте гораздо более эффективны в сравнении с обычным фитнесом, но и за счет того, что это очень эмоциональный вид спорта (при прыжках происходит выброс эндорфина в кровь как на американских горках.

- профессиональные спортсмены и любители (фанаты) прыжков на батуте и акробатики

- всевозможные экстремалы, для которых занятия на батуте это не только фан, но и возможность безопасно тренировать разнообразные трюки.

Наше главное преимущество: Тренерский состав – профессионалы высочайшего класса. Благодаря знаниям, опыту, специальным тренировочным методикам, они способны с правиться с любой задачей поставленной клиентом и не важно как она звучит – похудеть на 10 кг или подготовиться к соревнованиям.

Подробнее о нас можно узнать из нашего сайта nabatute.ru В разделе «фото» можно посмотреть как выглядят залы и что из себя представляют тренировки.

Какие ассоциации должен вызывать логотип: это должно быть что-то на стыке профессионального спорта и экстрима, безупречная техника, отточенность движений профессиональных спортсменов с одной стороны и абсолютная безбашенность, риск, драйв, скорость, азарт, адреналин экстремалов с другой стороны.

От чего мы хотели бы уйти:

Ни в коем случае не стоит ориентироваться на нынешний логотип или нынешнее оформление сайта. Мы как раз наоборот хотим максимально дистанцироваться от каких либо ассоциаций с чем-то несерьезным, развлекательным или детским.

12 лет назад
drpierro
Павел 
52 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн логотипа + визитка и буклет

    $250

    Доброго времени суток фрилансеры! Необходимо вначале сделать логотип, потом визитку и рекламный буклет. В дальнейшем при получившемся сотрудничестве еще нужен будет дизайн сайта. Оплата будет осуществляться поэтапно. Тоесть сделали лого, оплатил и тд. Понимаю что ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Кафе "Тройка"

    $50

    лого (три коня. русская тройка...) визитка, еврофлаер, конверт, открытка под этот конверт, кружка. предпочтительные корпоративные цвета: красный, коричневый, зеленый от меня: лого и текст "кафе тройка" должны быть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип

    Требуется создать логотип в векторном формате. Логотип должен соответствовать дизайну сайта (сайт в приложении, место - слово enigma) Логотип - кусочек от пазла На черном фоне для сайта и на белом фоне ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Задачи по дизайну

    $150

    - Сделать логотип 1 тут вот сайт - http://perfectfashion.ru/, шаблон решили этот оставить а логотип попросили хороший. Сайт для стилиста-шоппера, который одевает как модных девочек, так и бизнесменов Найдите хорошее решение ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для магазина цветов и подарков

    $110

    Название: "Подарок для души" Название в логотипе присутствовать НЕ должно, НО варианты компоновки лого + название (с подбором тематического шрифта) увидеть я хочу. Таргетирование по клиенту: 1) Пол ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для клана

    $50

    Нужен логотип для клана в игре World of tanks 1. Нужны несколько размеров: 24x24, 32x32, 64x64 2. Должно быть обязательно присутствовать единица на логотипе, название клана One-Team. Единица ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад