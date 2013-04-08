Доброго времени суток фрилансеры! Необходимо вначале сделать логотип, потом визитку и рекламный буклет. В дальнейшем при получившемся сотрудничестве еще нужен будет дизайн сайта. Оплата будет осуществляться поэтапно. Тоесть сделали лого, оплатил и тд. Понимаю что ...
Логотип спортивного центра
Логотип спортивного центра «На батуте»
Краткая информация о спортивном центре:
Миссия: мы учим людей управлять своим телом ... в любых ситуациях: на земле, на воде, в воздухе, на снежном склоне, на трамплине...
Специализация: прыжки на батуте, акробатика, прыжковая и акробатическая подготовка для экстремальных видов спорта (сноубординг, горные лыжи, вейкбординг, роллерспорт и т.п.)
Целевая аудитория: мы тренируем людей любого возраста, любого пола, любого уровня подготовки и физической формы, от абсолютных новичков, до профессиональных спортсменов. Основные сегменты целевой аудитории:
- люди активные, энергичные, новаторы, которые рассматривают занятия на батуте в качестве альтернативы фитнесу, не только за счет того, что тренировки на батуте гораздо более эффективны в сравнении с обычным фитнесом, но и за счет того, что это очень эмоциональный вид спорта (при прыжках происходит выброс эндорфина в кровь как на американских горках.
- профессиональные спортсмены и любители (фанаты) прыжков на батуте и акробатики
- всевозможные экстремалы, для которых занятия на батуте это не только фан, но и возможность безопасно тренировать разнообразные трюки.
Наше главное преимущество: Тренерский состав – профессионалы высочайшего класса. Благодаря знаниям, опыту, специальным тренировочным методикам, они способны с правиться с любой задачей поставленной клиентом и не важно как она звучит – похудеть на 10 кг или подготовиться к соревнованиям.
Подробнее о нас можно узнать из нашего сайта nabatute.ru В разделе «фото» можно посмотреть как выглядят залы и что из себя представляют тренировки.
Какие ассоциации должен вызывать логотип: это должно быть что-то на стыке профессионального спорта и экстрима, безупречная техника, отточенность движений профессиональных спортсменов с одной стороны и абсолютная безбашенность, риск, драйв, скорость, азарт, адреналин экстремалов с другой стороны.
От чего мы хотели бы уйти:
Ни в коем случае не стоит ориентироваться на нынешний логотип или нынешнее оформление сайта. Мы как раз наоборот хотим максимально дистанцироваться от каких либо ассоциаций с чем-то несерьезным, развлекательным или детским.
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