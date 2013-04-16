Создание логотипа

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Завершен3 заявки158 просмотров

Всем привет! Требуется разработка логотипа на http://itsib.org/ вместо того что щас стоит!

Бюджет небольшой. надо недорого и красиво) Предлагайте)

Оставляйте желательно skype.

12 лет назад
d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Lemniscate
Кристина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$15
3 дня
Кристина, просто супер. Приятно с ней работать! Понимает всё правильно, делает всё чётко. Советую и сам продолжу с ней сотрудничество! Спасибо)
Отличный заказчик! Цена полностью отвечает требованиям. Постоянно на связи: правки и утверждения проводились в режиме онлайн, и с оплатой тоже никаких задержек. Приятно сотрудничать человеком!

Заявки фрилансеров

Lemniscate
Кристина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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