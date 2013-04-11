Логотип для сайта

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Закрыт18 заявок199 просмотров

Нужно создать логотип для моего сайта. Пишите сроки и стоимость. Преимущество фрилансерам с не очень высокой стоимостью.

ТЗ на создание логотипа для сайта

Информация по дизайну логотипа

Я копирайтер. Делаю свой сайт и мне нужен для него логотип. Название сайта - "Продающий копирайтинг".

Занимаюсь не только копирайтингом, тем не менее логотип и название должны передавать

смысл моей работы - она повышает Ваши продажи, она эффективная.

Что я хочу получить от дизайнера:

1. Цветовая гамма: максимум 2 цвета. Желательно что бы не резали глаз.

2. Стилистическое решение логотипа. Это может быть нечто вроде:

а) текстовое оформление названия "Продающий копирайтинг"

б) графическое оформления в виде рисунка, иконки и т.д.

в) комбинированный - на Ваше усмотрение

3. Эмоции, которые должен вызывать знак: строгость, уверенность, качество.

4. форматы файлов: .psd

12 лет назад
Dian4ik9180268
Диана 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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