Добрый день! Название Jan Ruffo Нужно нарисовать логотип салона красоты, в первую очередь для салона важены услуги маникюра и педикюра. Так что можно в логотипе что то такое нарисовать. ...
Логотип для сайта
Нужно создать логотип для моего сайта. Пишите сроки и стоимость. Преимущество фрилансерам с не очень высокой стоимостью.
ТЗ на создание логотипа для сайта
Информация по дизайну логотипа
Я копирайтер. Делаю свой сайт и мне нужен для него логотип. Название сайта - "Продающий копирайтинг".
Занимаюсь не только копирайтингом, тем не менее логотип и название должны передавать
смысл моей работы - она повышает Ваши продажи, она эффективная.
Что я хочу получить от дизайнера:
1. Цветовая гамма: максимум 2 цвета. Желательно что бы не резали глаз.
2. Стилистическое решение логотипа. Это может быть нечто вроде:
а) текстовое оформление названия "Продающий копирайтинг"
б) графическое оформления в виде рисунка, иконки и т.д.
в) комбинированный - на Ваше усмотрение
3. Эмоции, которые должен вызывать знак: строгость, уверенность, качество.
4. форматы файлов: .psd
Заявки фрилансеров
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