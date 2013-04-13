Здравствуйте, Игорь! Нужен логотип для сайта mirsustavov.ru(мирсуставов.ру) - на этом сайте будут описываться болезни суставов и способы их лечения. Нужно чтобы в логотипе было видно о чем этот сайт и чтобы логотип можно было еще использовать как favicon`ку.