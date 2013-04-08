Разработка логотипа

Нужен логотип для компании Symbenefit и дизайн визиток.

Sym от греческого Симбиоз http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7

см. первых трех букв по-гречески, которые можно использовать в логотипе.

Benefit – это с английского выгода.

Т.е. компания позиционирует себя как создатель бизнес-симбиотических объединений нескольких партнеров (из Западной Европы) с взаимодополняющими направлениями бизнеса для усиления друг друга и уменьшения маркетинговых издержек.