Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка109 просмотров

Нужен логотип для компании Symbenefit и дизайн визиток.

Sym от греческого Симбиоз http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7

см. первых трех букв по-гречески, которые можно использовать в логотипе.

Benefit – это с английского выгода.

Т.е. компания позиционирует себя как создатель бизнес-симбиотических объединений нескольких партнеров (из Западной Европы) с взаимодополняющими направлениями бизнеса для усиления друг друга и уменьшения маркетинговых издержек.

12 лет назад
Dust787
Алекс 
52 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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