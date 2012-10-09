Логотип для производителя мебели

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен44 заявки2478 просмотров
#1$100

Название – Древо.

Производитель мебели из натурального шпона - мебельные фасады для кухни, спальни, кабинета и др.

Основной потребитель - крупные и мелкие производители (сборщики) мебели, частные заказчики.

Пожелания — логотип должен быть простым и запоминающимся, должен ассоциироваться с мебельным направлением и соответствовать названию, возможна эко- тематика.

Использование логотипа — фирменный стиль, сайт, презентации, наружная реклама (оформление шоурумов, вывеска, лайтбоксы), фирменная одежда, упаковка.

13 лет назад
denigo
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
#1