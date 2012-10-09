Логотип для производителя мебели

# 1 — $ 100

Название – Древо.

Производитель мебели из натурального шпона - мебельные фасады для кухни, спальни, кабинета и др.

Основной потребитель - крупные и мелкие производители (сборщики) мебели, частные заказчики.

Пожелания — логотип должен быть простым и запоминающимся, должен ассоциироваться с мебельным направлением и соответствовать названию, возможна эко- тематика.

Использование логотипа — фирменный стиль, сайт, презентации, наружная реклама (оформление шоурумов, вывеска, лайтбоксы), фирменная одежда, упаковка.