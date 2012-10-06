Сделать логотип + иконку приложения

Сотрудничеством с Денисом доволен. Во-первых, он единственный из исполнителей сразу представил возможный вариант реализации логотипа, что мне крайне понравилось. Далее, на протяжении недели, мы тщательно подбирали варианты и учитывали пожелания - в итоге пришли к общему мнению и завершили проект. Однозначно рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!