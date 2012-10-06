Сделать логотип + иконку приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен21 заявка622 просмотра

Доброго времени суток.

Суть - в названии темы.

В прикреплении содержится описание приложения и текущие иконки и логотип.

Указывайте срок и стоимость за иконку и логотип отдельно. Желательно увидеть возможные примеры реализации для выбора исполнителя.

13 лет назад
Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Rigidus
Денис 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Сотрудничеством с Денисом доволен. Во-первых, он единственный из исполнителей сразу представил возможный вариант реализации логотипа, что мне крайне понравилось. Далее, на протяжении недели, мы тщательно подбирали варианты и учитывали пожелания - в итоге пришли к общему мнению и завершили проект. Однозначно рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Приятный в общении и понимающий заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Буду рад новому сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Rigidus
Денис 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад