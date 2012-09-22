Анимированные персонажи 100x100px и пиктограммы

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт3 заявки222 просмотра

3 персонажа 100x100

7 монохромных пиктограмм достижений 100x100 (как в Стиме, например)

Анимация 2-3 секунды.

Пример стиля рисунка и анимации приклеплен. Ищу людей только с опытом подобной работы и примерами в прикрепленном стиле.

Скайп: pekanovdesigns

Прежде чем писать прочитайте, пожалуйста, бриф.

13 лет назад
pekanov
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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