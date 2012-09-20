Необходимо оформить QR- код так, что бы он напоминал иконку и ассоциировался с энергосбережением, экономией, теплом и комфортом (Мы производитель энергосберегающий окон). При этом сам код должен считываться смартфонами. Примеры работ западных дизайнеров http://www.gad.ru/blog/friday/14-creative-qrs.html. ...
Переделать фавикон
Текущая такая http://joxi.ru/MZfHk0s
Видно да, что сделали на коленке за 2 минуты много лет назад.
Нужно переделать в великую фавиконку, или предложить на выбор несколько штук.
Срок - 1-5 дней. Ожидаю цену и желательно фолио.
Цель - чтобы были буквы BW
Выбранный исполнитель
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