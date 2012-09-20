Переделать фавикон

Текущая такая http://joxi.ru/MZfHk0s

Видно да, что сделали на коленке за 2 минуты много лет назад.

Нужно переделать в великую фавиконку, или предложить на выбор несколько штук.

Срок - 1-5 дней. Ожидаю цену и желательно фолио.

Цель - чтобы были буквы BW