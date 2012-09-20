Переделать фавикон

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт8 заявок206 просмотров

Текущая такая http://joxi.ru/MZfHk0s

Видно да, что сделали на коленке за 2 минуты много лет назад.

Нужно переделать в великую фавиконку, или предложить на выбор несколько штук.

Срок - 1-5 дней. Ожидаю цену и желательно фолио.

Цель - чтобы были буквы BW

13 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад