Приватный проект для Анатолия Шпака

1. нужны иконки для сайдбара, в двух цветовых вариантах - синем и сером. итого 6 штук x 2 = 12. Размер: 32 на 32 пикселя. иконки должны иметь стилистику схожую со стилистикой логотипа, то есть по возможности быть контурными и нарисованными линией той же толщины что и лого.

2. нужны иконки 16 x 16 пикселей для блока системныех ресурсов (см. Процессор, Память, Жесткий диск). Стиль иконок свободный, они должны быть не очень яркими (может быть чернобелыми) и нарисованными во фронтальной плоскости (сейчас элементы нарисованы в перспективе). Итого 3 иконки 16 на 16