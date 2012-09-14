Приватный проект для Анатолия Шпака

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт1 заявка151 просмотр

1. нужны иконки для сайдбара, в двух цветовых вариантах - синем и сером. итого 6 штук x 2 = 12. Размер: 32 на 32 пикселя. иконки должны иметь стилистику схожую со стилистикой логотипа, то есть по возможности быть контурными и нарисованными линией той же толщины что и лого.

2. нужны иконки 16 x 16 пикселей для блока системныех ресурсов (см. Процессор, Память, Жесткий диск). Стиль иконок свободный, они должны быть не очень яркими (может быть чернобелыми) и нарисованными во фронтальной плоскости (сейчас элементы нарисованы в перспективе). Итого 3 иконки 16 на 16

13 лет назад
drafter
Антон 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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