Сделать дизайн иконок + обновить логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен16 заявок259 просмотров

Сделать дизайн иконок для интернет-магазина. Обновит логотип для интернет-магазина.

http://goodshopping.ru/

13 лет назад
Stason
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$100
10 дней
Услышала нас, предложила свои варианты. Потом мы только выбирали, что нам нравиться. В итоге остались довольны. С ней приятно работать. Рекомендуем.
Этот заказчик дает четкое описание задачи. Заинтересован в результате, потому активно участвует в обсуждении вариантов работы. При этом Станислав доверяет мнению и результату труда исполнителя. Оплата только в полном объеме и только вовремя. Вежливое общение и комфортное сотрудничество - рекомендую! Всего вам наилучшего, Станислав. С уважением, Алла.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад

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