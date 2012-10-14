Сделать дизайн иконок + обновить логотип

Этот заказчик дает четкое описание задачи. Заинтересован в результате, потому активно участвует в обсуждении вариантов работы. При этом Станислав доверяет мнению и результату труда исполнителя. Оплата только в полном объеме и только вовремя. Вежливое общение и комфортное сотрудничество - рекомендую! Всего вам наилучшего, Станислав. С уважением, Алла.