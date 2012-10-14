Необходимо оформить QR- код так, что бы он напоминал иконку и ассоциировался с энергосбережением, экономией, теплом и комфортом (Мы производитель энергосберегающий окон). При этом сам код должен считываться смартфонами. Примеры работ западных дизайнеров http://www.gad.ru/blog/friday/14-creative-qrs.html. ...
Сделать дизайн иконок + обновить логотип
Сделать дизайн иконок для интернет-магазина. Обновит логотип для интернет-магазина.
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