Разработка дизайна QR-кода

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт3 заявки262 просмотра

Необходимо оформить QR- код так, что бы он напоминал иконку и ассоциировался с энергосбережением, экономией, теплом и комфортом (Мы производитель энергосберегающий окон). При этом сам код должен считываться смартфонами.

Примеры работ западных дизайнеров http://www.gad.ru/blog/friday/14-creative-qrs.html.

Выкладывайте наброски. Мы определяемся и работаем более детально.

13 лет назад
sima7777
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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