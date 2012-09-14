Разработка дизайна QR-кода

Необходимо оформить QR- код так, что бы он напоминал иконку и ассоциировался с энергосбережением, экономией, теплом и комфортом (Мы производитель энергосберегающий окон). При этом сам код должен считываться смартфонами.

Примеры работ западных дизайнеров http://www.gad.ru/blog/friday/14-creative-qrs.html.

Выкладывайте наброски. Мы определяемся и работаем более детально.