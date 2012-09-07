Сделать иконку и 3 промо картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок179 просмотров

Нужны иконка и промо изображения для дополнения Google Chrome.

Здесь требование к иконке

https://developers.google.com/chrome/web-store/docs/images?hl=ru#icons

Здесь требования к промо изображениям

https://developers.google.com/chrome/web-store/docs/images?hl=ru#promo

Интересуют стоимость и срок разработки.

Также интересно посмотреть на примеры работ.

Еще нужно будет сделать несколько подобных задач.

Детали в личке.

13 лет назад
webelka
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)

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