Нужна favicon на сайт Подробности в аську 484 664 092
Сделать иконку и 3 промо картинки
Нужны иконка и промо изображения для дополнения Google Chrome.
Здесь требование к иконке
https://developers.google.com/chrome/web-store/docs/images?hl=ru#icons
Здесь требования к промо изображениям
https://developers.google.com/chrome/web-store/docs/images?hl=ru#promo
Интересуют стоимость и срок разработки.
Также интересно посмотреть на примеры работ.
Еще нужно будет сделать несколько подобных задач.
Детали в личке.
Заявки фрилансеров
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