В соответствии со стилистикой сайта. Небольшие картинки отображающие суть небольшой статьи. Нужно порядка 10 картинок.
Нарисовать 30 простых пиктограмм
Нарисовать, или взять готовые 30 иконок
размер и цвет как в примере, все под тему типа авто, сми, строительство и т.д.
Заявки фрилансеров
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