Нарисовать 30 простых пиктограмм

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт15 заявок191 просмотр

Нарисовать, или взять готовые 30 иконок

размер и цвет как в примере, все под тему типа авто, сми, строительство и т.д.

13 лет назад
Flashik
Сергей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров