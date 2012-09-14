Сохранить иконки из eps файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт2 заявки163 просмотра

Есть несколько eps файлов содержащих иконки(скачены из интернета graphicRiver и тд). Есть CorelDraw X3 и Photoshop CS3 и Adobe Illustrator.

Нужно объяснить как сохранить поштучно эти иконки в png формат 16X16 transparent backgr.

В Corel Draw X3 пробывал

1. Выделить иконку

2. Bitmaps->Convert to Bitmap

3. Правой кнопкой на иконку и Save bitmap as

Но на выходе иконки получаются некрасивые, обрезанные.

Консультация нужна сегодня до 10 вчера по мск.

CorelDRAW
13 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад