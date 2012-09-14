Сохранить иконки из eps файлов

Есть несколько eps файлов содержащих иконки(скачены из интернета graphicRiver и тд). Есть CorelDraw X3 и Photoshop CS3 и Adobe Illustrator.

Нужно объяснить как сохранить поштучно эти иконки в png формат 16X16 transparent backgr.

В Corel Draw X3 пробывал

1. Выделить иконку

2. Bitmaps->Convert to Bitmap

3. Правой кнопкой на иконку и Save bitmap as

Но на выходе иконки получаются некрасивые, обрезанные.

Консультация нужна сегодня до 10 вчера по мск.