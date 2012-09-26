Нужна разработка иконок для подразделов сайта. Общее количество 25 штук. Также, возможно, дополнительное сотрудничество по некоторым элементам сайта. Нужно вписаться в существующий дизайн сайта. Тематика медицина. На кнопке должна быть ...
Нужны иконки для справочника
Нужны стилизированые иконки для справочника!
Как на сайте skidochnik _ com _ ua!
Тоесть нужно по иконке на каждый разел, тоже круглые!
На иконках должны бить другие картинки но в тему для раздела! (если нет вариантов картинок для некоторых иконок можно делать такие же например (Еда, Здоровье) ). Иконки должны быть простые и понятные
Форма, стиль, тени должны быть выдержаны так же ! Сам круг можно чуть чуть изменить!
http://skidochnik.com.ua/media/image/section/13321682373-5.png
http://skidochnik.com.ua/media/image/section/13321682378-5.png?4541
+ нужно одну иконку на карту ! фактически нужно дорисовать продолжение круга (отдельно) + тень. Само продолжение можно немножко изменить по форме! Продолжение должно легко прилепляться до каждого круга!
Иконки должны быть нарисованы в одинаковых тонах чтобы я потом легко им смог предать в программе Photoshop через функцию Hue/Saturation свой цвет! По тому, что еще не решено как они будут упорядочены на сайте! или по алфавиту или по их значению
Иконки должны быть в формате Photoshop! со всеми слоями! Круг, изображение, тени! Чтобы в случае чего можно было подкоректировать!
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