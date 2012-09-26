Нужны иконки для справочника

Нужны стилизированые иконки для справочника!

Как на сайте skidochnik _ com _ ua!

Тоесть нужно по иконке на каждый разел, тоже круглые!

На иконках должны бить другие картинки но в тему для раздела! (если нет вариантов картинок для некоторых иконок можно делать такие же например (Еда, Здоровье) ). Иконки должны быть простые и понятные

Форма, стиль, тени должны быть выдержаны так же ! Сам круг можно чуть чуть изменить!

http://skidochnik.com.ua/media/image/section/13321682373-5.png

http://skidochnik.com.ua/media/image/section/13321682378-5.png?4541

+ нужно одну иконку на карту ! фактически нужно дорисовать продолжение круга (отдельно) + тень. Само продолжение можно немножко изменить по форме! Продолжение должно легко прилепляться до каждого круга!

Иконки должны быть нарисованы в одинаковых тонах чтобы я потом легко им смог предать в программе Photoshop через функцию Hue/Saturation свой цвет! По тому, что еще не решено как они будут упорядочены на сайте! или по алфавиту или по их значению

Иконки должны быть в формате Photoshop! со всеми слоями! Круг, изображение, тени! Чтобы в случае чего можно было подкоректировать!

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