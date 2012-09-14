Редизайн 4-х иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок214 просмотров

Нужен Редизайн 4-х иконок

Условие обязательное Белый фон, и соответствие к теме.

http://s1.ipicture.ru/uploads/20120916/64ai7RWT.jpg

13 лет назад
Farest
Фарход 
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14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

claws
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

claws
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад