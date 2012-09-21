Крутая иконка для iOS-приложения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок269 просмотров

Эскиз есть, достаточно информативен. Нужно суперское исполнение.

Прошу давать ссылки на портфолио.

За хорошую работу хорошо заплачу.

iOS
13 лет назад
ZADEL
Егор 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

st_Valentin
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$400
4 дня
Валентин по-настоящему профи, с первым же эскизом попал в точку. Работа выполнена раньше срока. Буду обращаться.
Приятно иметь дело с Егором, четко поставлено задание, значительно экономит время. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

st_Valentin
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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