Нарисовать иконки для интерфейса программы

Нарисовать 35 иконок 16х16 в едином стиле (png, прозрачный фон) для кнопок интерфейса программы.

И 2 иконки 48х48 (в стиле, который задает иконка в ТЗ)

ТЗ приведено в виде MindMapкарты (открывать в Adobe Reader). В карте узлы на желтом фоне - требуемые иконки.

Часть образов и цветов у иконок понятны и заданы в карте (приведены эскизы и (или) написаны комментарии, у части есть только пожелания.

Для выбора исполнителя необходимо разместить исполнение трех иконок ("простое действие", "простой статус" и "функциональная группа" - см. ТЗ)

Требуемое время - пять рабочих дней со дня выбора нами победителя.

Победитель определяется по сумме и примеру трех иконок.

Далее мы продолжаем работать с победителем по другой серии иконок.