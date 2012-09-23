Нарисовать иконки для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен13 заявок209 просмотров

Для сайта видеостудии необходимо нарисовать 10 иконок.

Все подробности в ТЗ на почту.

13 лет назад
EkaterinaStudio
Екатерина 
41 год
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$50
3 дня
Работа с Аллой получилась очень плодотворная. Заказ был выполнен быстро, четко и с душой, что для меня было особенно важно! Алла точно вникла в идею моего проекта, поэтому работы получились именно такими как я их себе представляла, подчеркнули индивидуальность моего сайта. Спасибо Большое за ответственное, внимательное отношение к своей работе и несомненный талант! Совершенно точно снова обращусь именно к Алле!
От работы с Екатериной остались прекрасные впечатления. Умный, грамотный, порядочный заказчик, которая не только знает, что хочет, но и умеет прислушиваться. Она предоставила подробное техническое задание на проект, оплата была вовремя и в рамках договоренностей. Приятно работать. ) Рекомендую к сотрудничеству! И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Желаю всегда оставаться таким обаятельным человеком. ) С уважением, Алла.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад

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