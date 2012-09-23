Необходимо оформить QR- код так, что бы он напоминал иконку и ассоциировался с энергосбережением, экономией, теплом и комфортом (Мы производитель энергосберегающий окон). При этом сам код должен считываться смартфонами. Примеры работ западных дизайнеров http://www.gad.ru/blog/friday/14-creative-qrs.html. ...
Нарисовать иконки для сайта
Для сайта видеостудии необходимо нарисовать 10 иконок.
Все подробности в ТЗ на почту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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