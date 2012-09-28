Отрисовать иконки + добавить пару правок в Джумла

Необходимо отрисовать иконки, стилизованные под Apple для сайта MKgroup812.ru (ниже есть перечисление названий иконок)

По иконкам требуется прорисовать их в цвете и в объёме, чтобы они отражали сущность своей подписи.

http://www.evrospb.ru/anonce.html

Вот здесь неплохо изображена иконка акции и диза

Цвет сайта http://www.rys-stroi.ru/ нравиться здесь, на этом фоне будут хорошо смотреться иконки в ярких тонах.

1. Эксклюзивная услуга

2. Действующие объекты

3. Портфолио

4. Отдел консультаций( нужно будет сделать, чтобы на сайте могли задавать вопросы, а мы могли отвечать)

5. Прайс-лист

6. Акции

7. Наши партнёры

8. Дизайн проекты

Также необходимо добавить форму обратной связи, но пока не видим куда, нужны предложения + интегрировать админку с соц.сетью вконтакте.

По цене очень бюджетно, закончить надо в четверг.

Жду от вас цены за все, по частям проект разбрасывать бы не очень хотелось, но возможно.

Оплата сбербанк, вебмани, ЯД.