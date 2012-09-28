Необходимо оформить QR- код так, что бы он напоминал иконку и ассоциировался с энергосбережением, экономией, теплом и комфортом (Мы производитель энергосберегающий окон). При этом сам код должен считываться смартфонами. Примеры работ западных дизайнеров http://www.gad.ru/blog/friday/14-creative-qrs.html. ...
Отрисовать иконки + добавить пару правок в Джумла
Необходимо отрисовать иконки, стилизованные под Apple для сайта MKgroup812.ru (ниже есть перечисление названий иконок)
По иконкам требуется прорисовать их в цвете и в объёме, чтобы они отражали сущность своей подписи.
http://www.evrospb.ru/anonce.html
Вот здесь неплохо изображена иконка акции и диза
Цвет сайта http://www.rys-stroi.ru/ нравиться здесь, на этом фоне будут хорошо смотреться иконки в ярких тонах.
1. Эксклюзивная услуга
2. Действующие объекты
3. Портфолио
4. Отдел консультаций( нужно будет сделать, чтобы на сайте могли задавать вопросы, а мы могли отвечать)
5. Прайс-лист
6. Акции
7. Наши партнёры
8. Дизайн проекты
Также необходимо добавить форму обратной связи, но пока не видим куда, нужны предложения + интегрировать админку с соц.сетью вконтакте.
По цене очень бюджетно, закончить надо в четверг.
Жду от вас цены за все, по частям проект разбрасывать бы не очень хотелось, но возможно.
Оплата сбербанк, вебмани, ЯД.
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