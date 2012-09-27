Нужно в кривых обвести контуры домов на схеме города
Значки для сайта недвижимости
Нужны значки для сайта недвижимости www.dom2000.com, которые будут возле элементов меню и названий разделов.
Список необходимых значков:
- поиск недвижимости
- добавить объект недвижимости
- компании по недвижимости (каталог)
- рейтинг сайтов недвижимости (топ-лист)
- агентства недвижимости (для раздела каталога)
- застройщики/девелоперы (для раздела каталога)
- коттеджные городки (для раздела каталога)
- новостройки и жилые комплексы (для раздела каталога)
- банки (для раздела каталога)
- статистика (значок для блока статистики по сайту)
Размер 128x128
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