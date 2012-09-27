Значки для сайта недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок262 просмотра

Нужны значки для сайта недвижимости www.dom2000.com, которые будут возле элементов меню и названий разделов.

Список необходимых значков:

- поиск недвижимости

- добавить объект недвижимости

- компании по недвижимости (каталог)

- рейтинг сайтов недвижимости (топ-лист)

- агентства недвижимости (для раздела каталога)

- застройщики/девелоперы (для раздела каталога)

- коттеджные городки (для раздела каталога)

- новостройки и жилые комплексы (для раздела каталога)

- банки (для раздела каталога)

- статистика (значок для блока статистики по сайту)

Размер 128x128

13 лет назад
kiran
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

OlgaHavinson
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Рекомендую Ольгу как ответственного исполнителя - работа была выполнена точно в срок. Приятно порадовало качество и творческий подход к созданию эскизов - теперь значки для нашего сайта www.dom2000.com выглядят действительно профессионально.
Очень хороший заказчик и приятный в общении человек. Грамотное ТЗ, адекватные замечания, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество, надеюсь, не последнее. Рекомендую всем как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

OlgaHavinson
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад