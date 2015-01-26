Необходимо оформить QR- код так, что бы он напоминал иконку и ассоциировался с энергосбережением, экономией, теплом и комфортом (Мы производитель энергосберегающий окон). При этом сам код должен считываться смартфонами. Примеры работ западных дизайнеров http://www.gad.ru/blog/friday/14-creative-qrs.html. ...
Нужно нарисовать 8 иконок медицинской тематики
Нужно нарисовать 8 иконок медицинской тематики, пример http://i068.radikal.ru/1209/f5/3ae7f9ca522e.png
Выбираем по цене и качеству. Рассчитываем на 10-15$ за 1 иконку.
Иконки могут быть любого типа, главное что-бы гармонично смотрелось с магазином ( ссылка на дизайн вверху) Цена может корректироваться в зависимости от предложений.
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