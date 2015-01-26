Нужно нарисовать 8 иконок медицинской тематики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен16 заявок282 просмотра

Нужно нарисовать 8 иконок медицинской тематики, пример http://i068.radikal.ru/1209/f5/3ae7f9ca522e.png

Выбираем по цене и качеству. Рассчитываем на 10-15$ за 1 иконку.

Иконки могут быть любого типа, главное что-бы гармонично смотрелось с магазином ( ссылка на дизайн вверху) Цена может корректироваться в зависимости от предложений.

13 лет назад
Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

icon_designer
Георгий 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$12
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

icon_designer
Георгий 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад