Нужно нарисовать png рисунки кузовов автомобилей

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Закрыт17 заявок174 просмотра

Нужно нарисовать png рисунки размером 69х32 9-и типов кузов 17- и цветами всего 153 рисунка. Пример рисунка Джип в прикреплении.

Типы кузовов:

1. Седан

2. Универсал

3. Хэтчбек

4. Купе

5. Кабриолет

6. Джип

7. Пикап

8. Минивен

9. Лимузин

1 Цвета

2 Белый

3 Бежевый

4 Голубой

5 Желтый

6 Зеленый

7 Золотой

8 Коричневый

9 Красный

10 Оранжевый

11 Пурпурный

12 Розовый

13 Серебряный

14 Серый

15 Синий

16 Фиолетовый

17 Черный

13 лет назад
serjilio
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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IGNI
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IGNI
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16 лет в сервисе
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13 лет назад