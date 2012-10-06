Векторная отрисовка домиков на схеме

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок152 просмотра

Нужно в кривых обвести контуры домов на схеме города

13 лет назад
baltart
Юрий 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
5 дней
Очень жаль, что здесь высшая оценка только 10. Работа Алишера заслуживает большего балла. Редко встречаются специалисты, способные не только осмыслить поставленную задачу, но и найти более идеальный, более оптимальный, способ ее решения. Обычно наши "наемники" делают только то, о чем их просят. И не более того. И "не включают мозг". Но этот мастер продемонстрировал способность понимать суть задачи даже лучше, чем сам заказчик. И способность выполнить работу так, как действительно требуется. А таких специалистов не так много в нашем мире. Поэтому заранее завидую тем, кто сотрудничает с Алишером. Это профессионал, который отвечает за свои слова и делает действительно отличную работу! И делает ее не как наемник, а как полноценный участник Проекта - мой союзник и единомышленник. Рекомендую, безусловно!
Было очень приятно сотрудничать с Юрием. Надеюсь, это не последний наш совместный проект.

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RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад