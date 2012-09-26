Сделать из картинки PSD

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен10 заявок184 просмотра

Есть картинка http://www.mir-karcher.ru/files/images/shilds/guarantee.png

Нужна такая же, один в один, но в PSD, чтобы можно было потом менять срок гарантии.

13 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Спасибо. Все сделано быстро и качественно.
Хороший заказчик, ничего лишнего и с оплатой без проблем.

Заявки фрилансеров

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад