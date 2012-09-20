Нужен favicon

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок172 просмотра

Для сайта 9m.by нужен стильный favicon, сейчас там наспех сделанный примитив.

Цвет - наверное имеет смысл сделать синий, как на сайте. Свои идеи приветствуются.

Нужно пару вариантов, чтобы можно было выбрать.

13 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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