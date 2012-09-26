Иконки в стиле web 2.0 (5 штук)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт8 заявок239 просмотров

Необходимо сделать 5 иконок в стиле Web 2.0 аналогные указанным

13 лет назад
Gloome
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров