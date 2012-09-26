Нарисовать/перерисовать значки для категорий тов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок197 просмотров

Нужно нарисовать 16 значков для категорий сайта designmate.ru/

Часть (12 штук) значков нужно перерисовать, а часть (4 штук) нарисовать с нуля

Значки должны быть красочные как блок акция.

Все подробности

в скайп vpromo

или icq 423117008

13 лет назад
vpromo
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16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров