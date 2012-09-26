3 персонажа 100x100 7 монохромных пиктограмм достижений 100x100 (как в Стиме, например) Анимация 2-3 секунды. Пример стиля рисунка и анимации приклеплен. Ищу людей только с ...
Нарисовать/перерисовать значки для категорий тов.
Нужно нарисовать 16 значков для категорий сайта designmate.ru/
Часть (12 штук) значков нужно перерисовать, а часть (4 штук) нарисовать с нуля
Значки должны быть красочные как блок акция.
Все подробности
в скайп vpromo
или icq 423117008
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