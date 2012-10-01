Нарисовать иконки для сайта

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Завершен4 заявки132 просмотра

4 иконки. Темы иконок: конфликт, консультирование, продажи и внедрение инноваций.

Идеи по иконкам есть. Подробности в переписке. До $14.

13 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Второй раз пользуюсь услугами Гули, второй раз доволен! В этом проекте было много сложностей, не так просто подобрать образ. Однако, все получилось! Спасибо, Гуля! У меня уже для тебя еще заказ )) есть.
С Владом приятно работать, приятно общаться. Позитивный человек и заказчик!

Заявки фрилансеров

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад