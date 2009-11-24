Разработка названия семейного клуба

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#1$

Необходимо разработать название для семейного клуба, включающего детскую игровую площадку, семейное кафе, аудиторию для регулярных занятий.

Подробное техзадание в приложении.

Врядли я смогу выбрать одного человека, который придумает мне название. Думаю, здесь коллективный труд куда эффективнее. Присылайте свои варианты и стоимость. Уверяю Вас, что выбранный вариант будет оплачен.

14 лет назад
Retailium
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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