Retailium

Олег Retailium

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка названия семейного клуба

    Необходимо разработать название для семейного клуба, включающего детскую игровую площадку, семейное кафе, аудиторию для регулярных занятий. Подробное техзадание в приложении. Врядли я смогу выбрать одного человека, который придумает мне ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка интерьера семейного клуба

    Необходимо разработать интерьер семейного клуба, включающего детскую игровую площадку, семейное кафе, аудиторию для регулярных занятий. Подробное техзадание с планами БТИ в приложении Присылая свои предложения, пожалуйста, опишите, почему именно Вы можете ...

    Интерьеры и Экстерьеры15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подсчет людей с данных web-камеры

    Задача: периодически проводить подсчет людей, проходящих мимо магазина либо заходящих в него. Есть представление как ее решать: снимать тратуар на web-камеру, распознавать в ней людей, считать их. Что нужно сделать: ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Листовка Солнечные люди

    Нужно сверстать прилагаемый текстик для следующих целей: - размещение на сайте (к тексту добавится - "заказать обратный звонок") - рассылки по e-mail (вложение ввиде картинки) - распечатки в формате А4 альбомный вид ...

    Верстка полиграфии47 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт программы мотивации

    Необходимо: 1) разработать дизайн страниц; 2) создать сайт, представляющий собой web-интерфейс для программы мотивации продавцов. Продавцы, как зарегистрированные пользователи ресурса, должны регистрировать уникальные номера проданных товаров на сайте, получать за это бонусы, заказывать ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад